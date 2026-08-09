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Динамо Москва — Динамо Махачкала: онлайн трансляция матча 3-го тура РПЛ сезона 2026/2027 начнется в 14:30 мск, 9 августа 2026

«Динамо» М — «Динамо» Мх: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 14:30
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Сегодня, 9 августа, состоится матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся московское «Динамо» и «Динамо» из Махачкалы. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маринкин – 77'     2:0 Скопинцев – 79'     2:1 Агаларов – 81'     3:1 Миранчук – 90+3'    

После двух матчей махачкалинское «Динамо» располагается на пятом месте в турнирной таблице. У клуба из столицы Дагестана шесть набранных очков. Московское «Динамо» на старте сезона набрало одно очко. Команда идёт 13-й.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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