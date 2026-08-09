«Ливерпуль» — «Монако»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 9 августа, состоится товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встретятся английский «Ливерпуль» и французский «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 августа 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
2-й тайм
2 : 2
Монако
Монако, Монако
1:0 Исак – 16' 2:0 Вирц – 29' 2:1 Головин – 44' 2:2 Биерет – 56'
Ранее «Ливерпуль» уступил в товарищеском матче английскому «Лидсу» (2:4). Встреча состоялась в воскресенье, 2 августа. «Монако» же в конце июля сыграл вничью с бельгийским «Серкль Брюгге» (2:2) и проиграл португальскому «Спортингу» (0:2), а в четверг, 6 августа, клуб французской Лиги 1 одержал победу в контрольном матче с испанским «Хетафе» (1:0).
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