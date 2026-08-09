«Спартак» Кострома забил «СКА-Хабаровск» после кульбита при вводе мяча из аута

Костромской «Спартак» поразил ворота «СКА-Хабаровск» (3:1) после кульбита при вводе мяча из аута в матче 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Виталий Молдован из Краснодара.

На 83-й минуте защитник гостей Сергей Бугриёв ударом головой оформил дубль. Ассистировал ему иранский легионер Надер Мохаммади, совершивший полный оборот перед вводом мяча из аута. Футболист забросил мяч руками прямо во вратарскую площадь соперника.

Мохаммади перебрался в костромской «Спартак» текущим летом. 29-летний защитник выступал за иранские клубы «Пайкан», «Трактор», «Гол Гохар» и «Зоб Ахан», проведя большую часть карьеры в высшем дивизионе Ирана.