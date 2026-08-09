«Рубин» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 20:30

Сегодня, 9 августа, состоится матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступит Павел Кукуян из Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Перед этой игрой «Рубин» с тремя очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Оренбург» также с тремя очками находится на девятом месте.

В следующем туре казанцы 15 августа сыграют на выезде с «Ростовом», а оренбуржцы 14 августа дома примут московский «Локомотив».