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Рубин Казань — Оренбург: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ-2026/2027 начнется в 20:30 мск

«Рубин» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 20:30
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Сегодня, 9 августа, состоится матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступит Павел Кукуян из Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед этой игрой «Рубин» с тремя очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Оренбург» также с тремя очками находится на девятом месте.

В следующем туре казанцы 15 августа сыграют на выезде с «Ростовом», а оренбуржцы 14 августа дома примут московский «Локомотив».

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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