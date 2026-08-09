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В ЦСКА объяснили, почему клуб отказался от трансфера Мирлинда Даку

В ЦСКА объяснили, почему клуб отказался от трансфера Мирлинда Даку
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с несостоявшимся трансфером нападающего Мирлинда Даку из «Рубина». 6 августа казанский клуб объявил о переходе форварда в московский «Спартак».

— Даку был в списке. Безусловно, это сильный, интересный игрок. Но мы посчитали, что условия, которые предполагает этот трансфер, нерациональны.

— Речь о зарплате?
— Всё в совокупности, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Даку играл за «Рубин» с лета 2023 года. За карьеру в казанском клубе 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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