В ЦСКА объяснили, почему клуб отказался от трансфера Мирлинда Даку

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с несостоявшимся трансфером нападающего Мирлинда Даку из «Рубина». 6 августа казанский клуб объявил о переходе форварда в московский «Спартак».

— Даку был в списке. Безусловно, это сильный, интересный игрок. Но мы посчитали, что условия, которые предполагает этот трансфер, нерациональны.

— Речь о зарплате?

— Всё в совокупности, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Даку играл за «Рубин» с лета 2023 года. За карьеру в казанском клубе 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.