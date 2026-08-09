«Нужно быть во всеоружии». Футболист «Спартака» Умяров — об игре с «Краснодаром»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем матче с «Краснодаром» в рамках 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 9 августа, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

— Безусловно, «Краснодар» — сильная команда. Понятное дело, что без лидеров они немного перестроились. Им это было необходимо, потому что Эдик [Сперцян] был ключевым игроком и сейчас нет Кордобы. Будем разбирать и готовиться. Надеюсь, что нам удастся хорошо подготовиться и показать хороший футбол.

— Удастся закрыть Кривцова? Он в «Краснодаре» вышел на первый план.

— Тяжело сказать, что кого-то одного нужно будет закрыть. У них достаточно хорошая линия атаки. Нужно быть во всеоружии со всеми и быть готовым ко всем, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.