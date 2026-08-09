Арбитр Федотов отреагировал на гол «Спартака» Кс, забитый после сальто при вводе аута

Бывший арбитр Игорь Федотов дал экспертную оценку спорному эпизоду в матче с участием костромского «Спартака». Костромской клуб поразил ворота «СКА-Хабаровск» (3:1) после кульбита при вводе мяча из аута в матче 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027.

На 83-й минуте защитник Сергей Бугриёв ударом головой оформил дубль. Ассистировал ему иранский легионер Надер Мохаммади, совершивший полный оборот перед вводом мяча из аута. Футболист забросил мяч руками прямо во вратарскую площадь соперника.

«Гол «Спартака» после ввода мяча из аута засчитан верно. Если пятки не оторваны от земли, а любая часть ноги хотя бы чуть-чуть касается линии поля, то правила не нарушены. Здесь всё так и было, ноги на линии, пятки стоят, так что всё нормально», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.