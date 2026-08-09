15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов отреагировал на гол «Спартака» Кс, забитый после сальто при вводе аута

Арбитр Федотов отреагировал на гол «Спартака» Кс, забитый после сальто при вводе аута
Комментарии

Бывший арбитр Игорь Федотов дал экспертную оценку спорному эпизоду в матче с участием костромского «Спартака». Костромской клуб поразил ворота «СКА-Хабаровск» (3:1) после кульбита при вводе мяча из аута в матче 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Спартак Кс
Кострома
1:0 Горелишвили – 52'     1:1 Калмыков – 64'     1:2 Бугриёв – 75'     1:3 Бугриёв – 83'    
Удаления: Плиев – 90+1' / нет

На 83-й минуте защитник Сергей Бугриёв ударом головой оформил дубль. Ассистировал ему иранский легионер Надер Мохаммади, совершивший полный оборот перед вводом мяча из аута. Футболист забросил мяч руками прямо во вратарскую площадь соперника.

«Гол «Спартака» после ввода мяча из аута засчитан верно. Если пятки не оторваны от земли, а любая часть ноги хотя бы чуть-чуть касается линии поля, то правила не нарушены. Здесь всё так и было, ноги на линии, пятки стоят, так что всё нормально», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
Видео
«Спартак» Кострома забил «СКА-Хабаровск» после кульбита при вводе мяча из аута
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android