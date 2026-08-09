Вальверде прокомментировал продление контракта Винисиуса с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о продлении контракта с нападающим клуба Винисиусом Жуниором. Новое соглашение бразильца с «Реалом» рассчитано до 2032 года.

«Новый контракт Винисиуса нас очень порадовал. Мы все знаем, насколько он важен для нас и какие ценности он олицетворяет», — приводит слова Вальверде инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. 26-летний футболист был приобретён у бразильского «Фламенго» за € 45 млн. В минувшем сезоне вингер провёл 53 матча за «Реал», в которых забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. Всего на его счету 375 игр за мадридский клуб, в которых он забил 128 мячей и сделал 100 голевых передач.