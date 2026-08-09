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Хаби Алонсо высказался о новичке «Челси» Палестре после разгромной победы над «Миланом»

Хаби Алонсо высказался о новичке «Челси» Палестре после разгромной победы над «Миланом»
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо отметил игру правого защитника команды Марко Палестры после товарищеского матча с «Миланом», в котором лондонцы одержали разгромную победу — 3:0. Встреча прошла в субботу, 8 августа, в Индонезии.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Милан
Милан, Италия
1:0 Педро – 45+2'     2:0 Педро – 46'     3:0 Кайседо – 50'    

«Палестра оказывает огромное влияние. У него есть жажда и желание совершенствоваться и выкладываться на полную, и с каждой игрой он становится всё лучше и лучше. Сегодня он играл не на своей позиции, но я знал ещё со времён его пребывания в Италии, что он очень гибкий и разносторонний игрок. Мы рады, что он так хорошо адаптируется», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Челси».

Палестра перешёл в «Челси» из «Аталанты» в летнее трансферное окно. Минувший сезон итальянец провёл в аренде в «Кальяри», а по итогам чемпионата был признан лучшим защитником Серии А. На родине Палестра в основном играл на позиции правого латераля в схеме с тремя центральными защитниками, но в матче с «Миланом» вышел на правом фланге обороны при расстановке 4-2-3-1.

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