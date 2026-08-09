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Моуринью ввёл жёсткие дисциплинарные меры в «Реале» — журналист Диас

Моуринью ввёл жёсткие дисциплинарные меры в «Реале» — журналист Диас
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью ужесточил дисциплину в клубе — введены новые правила питания и восстановления игроков. Об этом сообщил испанский журналист Хосе Феликс Диас в социальной сети.

По информации источника, в мадридском клубе под руководством Моуринью реализуется комплекс мер по повышению дисциплины в команде. Игрокам запрещено самостоятельно выбирать рацион — меню теперь формирует штатный диетолог по утверждённой схеме. За опоздание на тренировку даже на одну минуту предусмотрено наказание в виде индивидуальных занятий в тренажёрном зале — исключения не предусмотрены. Кроме того, восстановление футболистов после травм должно проходить исключительно на базе клуба под контролем медицинского штаба команды, без привлечения сторонних специалистов.

11 июня 2026 года мадридский «Реал» официально объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера. Португальский специалист уже возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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