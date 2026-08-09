Игрок «Сочи» Калинин рассказал о допросе в аэропорту Москвы

Защитник «Сочи» Игорь Калинин поделился впечатлениями от поездки на выездной матч с московским «Торпедо». Игра 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 состоялась в субботу, 8 августа, и завершилась победой сочинского клуба со счётом 2:1. Встреча была перенесена с 7 на 8 августа из-за логистических проблем у «Сочи».

«Во-первых, большое спасибо лиге и «Торпедо», что опирались на спортивный принцип. Добирались неприятно. Перенос. С утра выехали в Сухум на автобусе. Из Сухума летели до Москвы. Меня ещё задержали на какой-то допрос. Уже 10 лет играю в России… Допрос, что я родился на Украине. Это было в Домодедове. Я понимаю, что это меры безопасности. Только приветствую, чтобы у нас в стране было безопасно.

Считаю, что такие игры сплачивают команду. Мы показали характер. Где-то не играли в привычный нам футбол с мячом. До этого все четыре игры контроль был выше 65%, но толку от этого? Считаю, что мы заслужили эту победу своим отношением. Где-то футбольный бог был на нашей стороне. У «Торпедо» были качественные моменты. Но за то, что мы все вместе, скажем, показали яйца — нас футбольный бог вознаградил (улыбается)», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.