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Гендиректор ЦСКА Бабаев — о трансфере Бориско: Акинфеев вернётся, но нужно учитывать риски

Гендиректор ЦСКА Бабаев — о трансфере Бориско: Акинфеев вернётся, но нужно учитывать риски
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансфере голкипера Максима Бориско из калининградской «Балтики», а также поделился мнением о конкуренции на вратарской позиции в команде.

«Тороп — наш основной вратарь, как мы видим по матчам чемпионата. Очевидно, что был риск входить в сезон с Владиславом Торопом и Игорем Акинфеевым, который продолжает восстановление. Я уверен, что Игорь восстановится и вернётся. Но тем не менее мы должны были учитывать эти риски. Бориско — очень сильный вратарь. У него хороший спортивный возраст. Были адекватные условия по финансам. Действительно, переговоры затянулись. Но лучше позже, чем никогда», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

40-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в концовке прошлого сезона. 22-летний Владислав Тороп вышел в основе армейцев во всех трёх стартовых турах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, а Бориско дебютировал за команду в Фонбет Кубке России.

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