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Главный тренер «Спартака» Кс оценил голевой пас игрока через сальто после розыгрыша аута

Главный тренер «Спартака» Кс оценил голевой пас игрока через сальто после розыгрыша аута
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Главный тренер костромского «Спартака» Роман Березовский высказался о голе своих подопечных в ворота «СКА-Хабаровск» (3:1) после кульбита при вводе мяча из аута в исполнении защитника Надера Мохаммади в матче 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Спартак Кс
Кострома
1:0 Горелишвили – 52'     1:1 Калмыков – 64'     1:2 Бугриёв – 75'     1:3 Бугриёв – 83'    
Удаления: Плиев – 90+1' / нет

«Это был второй матч новичка нашей команды. Он уже показал ещё в прошлом матче, что умеет так далеко кидать аут. Но мы не смогли этим воспользоваться. В матче со «СКА-Хабаровск» смогли. Были готовы к этому. Остальные ребята находились в штрафной, мяч довольно далеко пролетел. Это неожиданно для соперника. Мы воспользовались эффектной возможностью.

Для нас этот забитый мяч получился очень важным. Это принесло нам результат в матче. Нельзя не приветствовать такие возможности, которые есть у некоторых футболистов. Если человек может далеко кидать аут, это дополнительная опция забить мяч либо создать опасный момент. Довольно зрелищно. Это и болельщикам интересно, и необычно», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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