Футболист «Коритибы» Жаси провалился в тоннель во время празднования гола

Футболист «Коритибы» Жаси провалился в подземный тоннель на стадионе во время празднования гола в матче 22‑го тура чемпионата Бразилии с «Шапекоэнсе». Встреча, состоявшаяся на домашнем поле «Коритибы», завершилась победой хозяев со счётом 2:1. На 82‑й минуте решающий гол забил Педро Роша, который ранее выступал за московский «Спартак».

Жаси открыл счёт на 45‑й минуте, однако его гол был отменён после просмотра VAR. Футболист получил травму и был заменён на 48‑й минуте.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

«Коритиба» набрала 30 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда «Шапекоэнсе» с 10 очками располагается на последней, 20‑й строчке.