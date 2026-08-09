Футболист «Коритибы» Жаси провалился в тоннель во время празднования гола
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Футболист «Коритибы» Жаси провалился в подземный тоннель на стадионе во время празднования гола в матче 22‑го тура чемпионата Бразилии с «Шапекоэнсе». Встреча, состоявшаяся на домашнем поле «Коритибы», завершилась победой хозяев со счётом 2:1. На 82‑й минуте решающий гол забил Педро Роша, который ранее выступал за московский «Спартак».
Бразилия — Серия А . 22-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Коритиба
Куритиба
Окончен
2 : 1
Шапекоэнсе
Шапеко
1:0 Tiago – 31' 2:0 Роша – 82' 2:1 Tulio Eduardo – 90+5'
Жаси открыл счёт на 45‑й минуте, однако его гол был отменён после просмотра VAR. Футболист получил травму и был заменён на 48‑й минуте.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».
«Коритиба» набрала 30 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда «Шапекоэнсе» с 10 очками располагается на последней, 20‑й строчке.
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