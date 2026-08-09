«Манчестер Сити» — «Атлетико» Мадрид: стартовые составы команд на контрольный матч

Сегодня, 9 августа, состоится контрольный матч между английским «Манчестер Сити» и испанским «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Сеул Стэдиум» в Сеуле, Южная Корея. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

Стартовые составы команд

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Рейс, Диаш, Гвардиол, Рейндерс, Ковачич, Савиньо, Фоден, Семеньо, Мармуш.

«Атлетико»: Облак, Домингес, Ле Норман, Ганцко, Мартинес, Юльманн, Обед Варгас, Коке, Мендоса, Мартин, Лукман.

«Манчестер Сити» завершил сезон‑2025/2026 на второй строчке турнирной таблицы английской Премьер‑лиги. Команда заработала 78 очков в 38 играх. Победителем чемпионата Англии стал лондонский «Арсенал» с 85 очками. Мадридский «Атлетико» в минувшем сезоне Ла Лиги расположился на четвёртой строчке таблицы. Команда набрала 69 очков в 38 матчах. Победителем испанского чемпионата стала «Барселона» с 94 очками.