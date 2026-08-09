Батраков и Джан Узун из «Айнтрахта» перейдут в «Галатасарай», клуб хочет обоих — Fanatik

Помимо атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, к переходу в турецкий «Галатасарай» близок плеймейкер Джан Узун из «Айнтрахта». Как сообщает издание Fanatik, футболисты не являются альтернативой друг другу. Клуб хочет подписать обоих.

По данным источника, руководство «Галатасарая» ускорило переговоры о трансфере на позицию «десятки» после критики президента Дурсуна Озбека со стороны болельщиков из-за пассивности по входящим сделкам. Оформление перехода Батракова ожидается на этой неделе.

Сообщается, что последнее предложение стамбульцев по Узуну составляет € 40 млн, а «Айнтрахт» снизил запросы с € 60 млн до € 50 млн. Что касается Батракова, «Галатасарай» обновил своё предложение после отказа «Локомотива» от трансфера за € 20 млн.