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Батраков и Джан Узун из «Айнтрахта» перейдут в «Галатасарай», клуб хочет обоих — Fanatik

Батраков и Джан Узун из «Айнтрахта» перейдут в «Галатасарай», клуб хочет обоих — Fanatik
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Помимо атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, к переходу в турецкий «Галатасарай» близок плеймейкер Джан Узун из «Айнтрахта». Как сообщает издание Fanatik, футболисты не являются альтернативой друг другу. Клуб хочет подписать обоих.

По данным источника, руководство «Галатасарая» ускорило переговоры о трансфере на позицию «десятки» после критики президента Дурсуна Озбека со стороны болельщиков из-за пассивности по входящим сделкам. Оформление перехода Батракова ожидается на этой неделе.

Сообщается, что последнее предложение стамбульцев по Узуну составляет € 40 млн, а «Айнтрахт» снизил запросы с € 60 млн до € 50 млн. Что касается Батракова, «Галатасарай» обновил своё предложение после отказа «Локомотива» от трансфера за € 20 млн.

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