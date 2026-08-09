Гендиректор ЦСКА Бабаев: я верю в светлое будущее, иначе не было бы смысла работать

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о мотивации продолжения работы в клубе на фоне отстранения от еврокубков после выходов в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и победы в Кубке УЕФА.

— Вы в ЦСКА больше 20 лет. Вы выигрывали еврокубок, выходили в 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сейчас ЦСКА в сложной ситуации, нет еврокубков, всё сложнее делать команду сильной. Лично вы не устали? Что вас мотивирует? Верите ли вы, что светлое будущее возможно?

— Абсолютно верю, иначе не было бы смысла работать. Нас всех здесь объединяет футбол, его невозможно разлюбить. Для меня это самая главная мотивация. Я люблю футбол, люблю ЦСКА. Каждый день я прихожу в офис с новым вызовом. Да, к сожалению, с каждым годом их всё больше и больше, но это добавляет здоровой мотивации. Я не устал от трудностей, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Российские клубы отстранены от всех международных соревнований с февраля 2022 года. Сборная России также не может участвовать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.