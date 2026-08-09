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AS: полузащитник «Реала» отказался от перехода в АПЛ из‑за доверия со стороны Моуринью

AS: полузащитник «Реала» отказался от перехода в АПЛ из‑за доверия со стороны Моуринью
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Полузащитник «Реала» Тьяго Питарч отказался от перехода в АПЛ, предпочтя остаться в мадридском клубе, сообщает издание AS.

19‑летний футболист мог продолжить карьеру в английском «Фулхэме», который активно претендовал на игрока. Интерес к Питарчу был связан с назначением на пост главного тренера «дачников» Альваро Арбелоа — специалист хорошо знал полузащитника по совместной работе в «Реале» и хотел видеть его в своей команде. Тем не менее игрок принял решение не покидать Мадрид.

По информации источника, одним из главных факторов, повлиявших на выбор футболиста, стало доверие со стороны тренера Жозе Моуринью. Португальский специалист ещё до вступления в должность получил положительные отзывы о перспективном испанце и намерен задействовать его в составе основной команды. Несмотря на то что из‑за травмы Тьяго Питарч пропускает предсезонную подготовку, тренер сохраняет уверенность в игроке — выпускнике академии «Реала».

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