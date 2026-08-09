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«Упёрлись в потолок». Экс-игрок «Факела» Калинин — об уходе Асхабадзе и Котова

«Упёрлись в потолок». Экс-игрок «Факела» Калинин — об уходе Асхабадзе и Котова
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Защитник «Сочи» и бывший игрок «Факела» Игорь Калинин прокомментировал кадровые изменения в воронежском клубе — уход генерального директора Романа Асхабадзе и спортивного директора Кирилла Котова.

— Я слежу за «Факелом». 100 раз говорил, что факелоны мне небезразличны. В данной ситуации — конкретно болельщики. Из той команды, в которой я был с Магалем, кормильцем нашим (забил победный мяч в ворота «Торпедо». — Прим. «Чемпионата»), остались Альшин, Якимов. Пара человек… Не скажу, что за команду лично переживаю. Болельщики — да. Я всегда с теплотой вспоминаю Воронеж. Обидно, что так получилось. Считаю, что Асхабадзе и Котов проделали большую работу, но упёрлись в потолок. Они поняли это и ушли. Сейчас мы все наблюдаем картину. Все всё понимают.

— Упёрлись в потолок в каком понимании?
— В плане бюджета, инфраструктуры — я это имел в виду. Не с ними упёрлись в потолок, а с таким бюджетом. Условно, дай бюджет чуть побольше, я думаю, что они решили бы задачу, — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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