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В «Локомотиве» отреагировали на слухи о возможном трансфере Батракова в «Галатасарай»

В «Локомотиве» отреагировали на слухи о возможном трансфере Батракова в «Галатасарай»
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В пресс-службе московского «Локомотива» прокомментировали новости об интересе турецкого «Галатасарая» к российскому полузащитнику Алексею Батракову.

«На сегодняшний день футбольный клуб «Локомотив» не ведёт переговоров с «Галатасараем» или другими клубами и не рассматривает возможность ухода из клуба своего ключевого игрока и воспитанника Алексея Батракова», — сообщили в пресс-службе «Локомотива» корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Галатасарай» сделал первое предложение «Локомотиву» по трансферу Батракова в размере € 20 млн, а железнодорожники никак не ответили.

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