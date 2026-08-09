В ЦСКА сообщили, что европейские клубы предлагали за Данилова больше € 6 млн этим летом

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об интересе из Европы к 18-летнему центральному защитнику армейцев Кириллу Данилову.

«Интерес к Данилову от европейских клубов этим летом действительно был. «Марсель»? Возможно. Но если мы считаем, что Кисляка пока отпускать не пришло время, то Данилова — тем более. Это был его первый сезон, поэтому пока точно не время. Интерес был серьёзный: в диалогах фигурировала сумма от € 6 млн, скажем так, однако мы не вступали непосредственно в переговоры», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявлял, что интерес к Данилову проявлял итальянский «Комо». Защитник дебютировал за ЦСКА в марте текущего года и с тех пор провёл за клуб 18 матчей.