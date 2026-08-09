«Манчестер Сити» — «Атлетико»: Хорхе Домингес вывел «матрасников» вперёд на 43-й минуте
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В эти минуты идёт контрольный матч между английским «Манчестер Сити» и испанским «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Сеул Стэдиум» в Сеуле, Южная Корея. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу мадридской команды.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 августа 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Домингес – 43' 1:1 Мармуш – 57' 2:1 Мармуш – 59' 3:1 Аит-Нури – 90'
На 43-й минуте счёт в матче открыл защитник «Атлетико» Хорхе Домингес.
«Манчестер Сити» завершил сезон‑2025/2026 на второй строчке турнирной таблицы английской Премьер‑лиги. Команда заработала 78 очков в 38 играх. Победителем чемпионата Англии стал лондонский «Арсенал» с 85 очками. Мадридский «Атлетико» в минувшем сезоне Ла Лиги расположился на четвёртой строчке таблицы. Команда набрала 69 очков в 38 матчах. Победителем испанского чемпионата стала «Барселона» с 94 очками.
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