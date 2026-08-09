«Манчестер Сити» — «Атлетико»: Хорхе Домингес вывел «матрасников» вперёд на 43-й минуте

В эти минуты идёт контрольный матч между английским «Манчестер Сити» и испанским «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Сеул Стэдиум» в Сеуле, Южная Корея. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу мадридской команды.

На 43-й минуте счёт в матче открыл защитник «Атлетико» Хорхе Домингес.

«Манчестер Сити» завершил сезон‑2025/2026 на второй строчке турнирной таблицы английской Премьер‑лиги. Команда заработала 78 очков в 38 играх. Победителем чемпионата Англии стал лондонский «Арсенал» с 85 очками. Мадридский «Атлетико» в минувшем сезоне Ла Лиги расположился на четвёртой строчке таблицы. Команда набрала 69 очков в 38 матчах. Победителем испанского чемпионата стала «Барселона» с 94 очками.