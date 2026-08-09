«Ситуацию сильно преувеличили». Мальдини — о ситуации с назначением Пирло

Бывший технический директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини заявил, что резонанс вокруг сотрудничества Андреа Пирло с российской букмекерской компанией был избыточным.

В июле федерация достигла договорённости с Пирло о его назначении на тренерский пост, однако партнёрство специалиста с российской букмекерской компанией осложнило реализацию этих планов. В результате главным тренером национальной команды был утверждён Роберто Манчини, а Мальдини вместе со своим советником Леонардо покинули должности в федерации.

«Безусловно, это повлияло на ситуацию. Мы не были в курсе этих обстоятельств. Общественное мнение сыграло свою роль. Однако с юридической точки зрения ничто не препятствовало Андреа тренировать национальную команду — ситуацию явно сильно преувеличили.

Пирло был готов разорвать сотрудничество с российским букмекером. Он — человек безупречной репутации и не заслуживал такого потока негатива. В качестве аргументов звучали ссылки на кодекс этики и указ о достоинстве, но при реальном желании назначить его на пост никаких юридических преград не возникло бы», — приводит слова Мальдини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.