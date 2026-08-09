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Главный тренер «Спартака» Кс прокомментировал уход Билялетдинова из клуба спустя месяц

Главный тренер «Спартака» Кс прокомментировал уход Билялетдинова из клуба спустя месяц
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Главный тренер костромского «Спартака» Роман Березовский прокомментировал уход Рината Билялетдинова из клуба. Билялетдинов возглавлял «Спартак» с 25 мая, но уже 10 июля руководство команды объявило о его уходе.

«Тяжело комментировать уход Рината Билялетдинова с поста главного тренера клуба. Это больше имеет отношение к руководителям клуба. Это мой коллега. Когда он возглавлял «Спартак» Кострома, я тоже старался быть полезным команде. То же самое и сейчас. Ребята старались. Да, были тяжёлые сборы, но многие их прошли и физически ещё лучше готовы. Такие вещи со сменой тренера не бывают плавными. Это всегда быстро происходит — либо переход игроков, либо то, что в данном случае произошло с тренером», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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