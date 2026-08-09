Сын Паоло Мальдини перешёл в «Кальяри», это его седьмой клуб к 24 годам

Атакующий полузащитник Даниэль Мальдини перебрался в «Кальяри». Об этом объявила пресс-служба клуба на официальном сайте. Мальдини-младший присоединился к новой команде на условиях аренды с правом выкупа, которое станет обязательным при достижении определённых условий.

Фото: ФК «Кальяри»

Даниэль Мальдини является воспитанником «Милана». Его отец и дедушка, Паоло и Чезаре Мальдини, также выступали за «россонери». Мальдини-младший покинул команду в 2022 году и перешёл в аренду в «Специю». С тех пор футболист также выступал на временной основе за «Эмполи» и «Монцу».

Летом 2024-го Мальдини подписал с «Монцей» полноценный контракт, а в феврале следующего года перебрался в «Аталанту». Год спустя у клуба из Бергамо его арендовал «Лацио». Таким образом, «Кальяри» — седьмой клуб в карьере 24-летнего игрока.