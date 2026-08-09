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В возрасте 25 лет умер бывший футболист тульского «Арсенала» и «Авангарда» Кулешин

В возрасте 25 лет умер бывший футболист тульского «Арсенала» и «Авангарда» Кулешин
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Бывший футболист тульского «Арсенала» и курского «Авангарда» Илья Кулешин скончался на 26-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба «Авангарда» в телеграм-канале.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием. В связи с этой трагической новостью матч «Авангарда» с «Арсеналом-2», который состоится 9 августа в Leon-Второй лиге, начнётся с минуты молчания.

«Вечная память Илье Кулешину. Воспитанник тульского футбола и, несомненно, игрок, который запомнился нашим болельщикам, ушёл из жизни в возрасте 25 лет после осложнений, вызванных онкологическим заболеванием», — говорится в сообщении клуба.

Последним клубом Кулешина был дзержинский «Химик». В составе «Арсенала» защитник провёл один матч в чемпионате России.

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