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Непомнящий: «Спартак» фаворит матча, но «Краснодар» — не мальчики для битья

Непомнящий: «Спартак» фаворит матча, но «Краснодар» — не мальчики для битья
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Краснодаром» в рамках 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 9 августа, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Перед началом сезона, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что в этом году два фаворита на чемпионство. Назвал «Зенит» и «Спартак», а «Краснодар» — нет. Посмотрел первые два тура и понял, что «Краснодар» мне очень нравится. Даже не ощущается потеря двух лидеров, потому что другие игроки их восполняют. И «Краснодар» играет очень-очень прилично.

Сегодня в каком-то смысле «Спартак» фаворит, но «Краснодар» — ни в коем случае не мальчики для битья», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Перед очным матчем «Спартак» и «Краснодар» занимают второе и третье места в турнирной таблице РПЛ. У обоих клубов максимум набранных очков, по шесть в двух турах. Летом из «Краснодара» в «Аль-Ахли» ушёл полузащитник Эдуард Сперцян, а нападающий Джон Кордоба пропускает старт сезона из-за травмы.

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