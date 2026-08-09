«Тоттенхэм» отказывается продавать Ромеро принципиальному сопернику из АПЛ — The Sun

«Тоттенхэм Хотспур» не готов отпустить центрального защитника Кристиана Ромеро в «Арсенал», сообщает The Sun.

Аргентинский футболист, выступающий за «Тоттенхэм», рассматривает возможность смены клуба в летнее трансферное окно, и «Арсенал» входит в число претендентов на игрока. По информации источника, сам Ромеро не против перехода в стан «канониров», однако руководство лондонского клуба не намерено передавать своего капитана принципиальному сопернику.

На текущий момент главным претендентом на подписание Кристиана Ромеро считается мадридский «Атлетико». Ранее также появлялась информация об интересе к футболисту со стороны миланского «Интера».

В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии 28-летний Кристиан Ромеро провёл 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Также на его счету восемь игр, один гол и две результативные передачи в Лиге чемпионов. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 50 млн.