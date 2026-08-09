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«Говорите о хорошем, зачем постоянно про плохое?» Евсеев — перед матчем с «Динамо» Москва

«Говорите о хорошем, зачем постоянно про плохое?» Евсеев — перед матчем с «Динамо» Москва
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев перед матчем 3-го тура Альфа-Банк РПЛ с московским «Динамо» призвал обращать внимание не только на пропущенные мячи команды, но и на её результативность. Игра проходит в эти минуты в Москве, стартовый свисток прозвучал в 14:30 по местному времени. На момент написания новости счёт в игре — 0:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маринкин – 77'     2:0 Скопинцев – 79'     2:1 Агаларов – 81'     3:1 Миранчук – 90+3'    

— На старте сезона вы одержали две волевые победы, насколько пропущенные мячи — большая проблема, учитывая, что есть три очка в конце?
— А почему вы не говорите, что мы четыре мяча забили за две игры? Говорите о хорошем, зачем постоянно про плохое? Вас устраивает, что мы четыре гола забили? Вы же говорили, что команда не забивает. Почему вы не спрашиваете о забитых мячах? Спросите о хорошем. Поддержите «Динамо», сегодня играет «Динамо», все болельщики будут за «Динамо».

— На что в первую очередь обращали внимание при подготовке к «Динамо»?
— В первую очередь — на себя. Шварц уже был в нашем чемпионате, мы представление имели о его футболе. Проанализировали первые три игры, постараемся показать наши наработки, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

Махачкалинцы набрали шесть очков в первых двух турах, одержав волевые победы над «Факелом» (2:1) и «Локомотивом» (2:1).

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