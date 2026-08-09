ЦСКА отказался от трансфера Даку, опасаясь «взрыва» зарплат — Кузьмичёв

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв в разговоре с журналистом Нобелем Арустамяном назвал причину, по которой ЦСКА отказался от трансфера экс-форварда «Рубина» Мирлинда Даку. В текущее трансферное окно албанец перебрался в «Спартак». Сообщалось, что красно-белые активировали опцию выкупа игрока за € 11 млн.

Кузьмичёв: Переход Даку в «Спартак»?.. Наверное, повезло, потому что у него был довольно комфортный бай-аут. Мы не говорим про всю сделку, потому что понятно, что личные условия, ещё какие-то бонусы и агентские, это всё увеличивает [сумму сделки]. Но сам бай-аут, насколько я знаю, был абсолютно комфортный, который совершенно спокойно «Спартак» смог заплатить и получил футболиста.

Арустамян: Но я знаю, что, например, ЦСКА по Даку смутила очень зарплата. То есть там готовы были идти в сделку по трансферу, но зарплата ЦСКА сразу же отпугнула. И когда там была [названа] сумма в районе € 3 млн, а то и выше, сразу вышли из переговоров.

Кузьмичёв: Просто сам Даку в Казани получал много, очень много. Даже не по меркам Казани, а именно вообще как игрок атаки, который есть у нас и заслуживает внимания в российском чемпионате, он был, скажем так, практически один из самых высокооплачиваемых. И поэтому, естественно, при небольшом бай-ауте сама сделка всё равно довольно большая.

А ЦСКА всё-таки придерживается внутреннего правила, чтобы не было «взрыва» зарплат, чтобы не получилось так, что лидеры, которые сегодня есть, будут получать значительно меньше, чем игрок, который только пришёл.

Арустамян: Я правильно понимаю, что такой лимит, такая градация у ЦСКА — это € 2 млн?

Кузьмичёв: Из того, что я знаю, выше если есть у кого-то, то, наверное, это единицы. И это точно не в зарплате, а в каких-то бонусных выплатах, — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».