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Непомнящий: «Галатасарай» — турецкий «Спартак», Батраков может вписаться везде

Непомнящий: «Галатасарай» — турецкий «Спартак», Батраков может вписаться везде
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе полузащитника Алексея Батракова из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай». Ранее сообщалось, что клуб из Стамбула готов заплатить за россиянина свыше € 20 млн.

«Батраков может вписаться везде. «Галатасарай» — команда с серьёзными претензиями и самая популярная команда страны. Это турецкий «Спартак». Этот трансфер может быть трамплином для Батракова», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее в пресс-службе железнодорожников отреагировали на информацию об интересе «Галатасарая» к Батракову и заявили, что «Локомотив» не ведёт ни с кем переговоры и не рассматривает возможность ухода игрока из клуба.

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