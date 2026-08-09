Ловчев: есть ощущение, что «Локомотив» может откатиться в середняки

Чемпион и обладатель Кубка СССР Евгений Ловчев оценил перспективы московского «Локомотива» в текущем сезоне Альфа-Банк РПЛ. В субботу, 8 августа, команда на своём поле сыграла вничью с тольяттинским «Акроном» (0:0) в матче 3-го тура. Железнодорожники с двумя очками располагаются на 10-м месте в турнирной таблице.

«Есть ощущение, что «Локомотив» может откатиться в середняки. Клуб — очень тонкий организм. Фраза Баринова «люди бегут оттуда» сказана не так просто. Почему Воробьёв ушёл? Никогда не было такого, чтобы отечество спасали молодые. Почему сдал Батраков? Речь не о позиции. Он же умеет играть в футбол», — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

Во вторник, 4 августа, «Локомотив» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России дома проиграл ЦСКА (1:1, 4:5 пен.). Во время игры фан-сектор железнодорожников скандировал оскорбительные кричалки в адрес бывшего капитана Дмитрия Баринова, который после матча вступил в перепалку с болельщиком команды. Полузащитник, перешедший из «Локомотива» в ЦСКА в зимнее трансферное окно, заявил журналистам, что «люди бегут» из клуба и «команда распадается».