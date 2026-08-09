Березовский: Латышонок хотел быть номером один в «Зените», но Адамов не дал ему шансов

Главный тренер костромского «Спартака» Роман Березовский поделился мнением о ситуации с вратарём Евгением Латышонком в «Зените». 29 июля Латышонок перешёл из «Зенита» в «Нижний Новгород», а спустя несколько часов — в «Балтику» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон. Голкипер Денис Адамов играет в составе сине-бело-голубых с июля 2023 года.

«Карьера спортсмена и вратаря всегда сопряжена с какими-то трудностями. Латышонок, переходя в «Зенит», наверняка рассчитывал быть номером один. Но футбол — высококонкурентная игра. Адамов, который занял эту позицию, практически не дал ему шансов и играл безошибочно. Это длилось довольно длительный период.

«Зенит» взял чемпионство, когда играл Адамов. Понимаю Латышонка, что ему хотелось играть. Он суперклассный вратарь. Он сделал правильный выбор, что вернулся в «Балтику». Теперь будет иметь больше игровой практики и показывать себя с самой наилучшей стороны», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.