«Зенит» — «Родина»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ-2026/2027

Сегодня, 9 августа, состоится матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московская «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступит Игорь Капленков из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Мантуан, Дивеев, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Глушенков, Педро, Соболев, Аугусто.

«Родина»: Волков, Бессмертный, Мещанинов, Тананеев, Гогличидзе, Фищенко, Посо, Рейна, Абдусаламов, Максименко, Тимошенко.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с шестью набранными очками. Столько же — у «Спартака», «Краснодара», «Балтики» и махачкалинского «Динамо». «Родина» располагается на последнем, 16 месте без очков на старте сезона.