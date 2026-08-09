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Непомнящий: переживаю за ЦСКА и жду хорошего форварда, который будет забивать

Непомнящий: переживаю за ЦСКА и жду хорошего форварда, который будет забивать
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Российский специалист Валерий Непомнящий поделился своими переживаниями о текущем положении ЦСКА и ожиданиями от команды. 8 августа армейцы сыграли вничью (0:0) с «Ростовом». После трёх матчей Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

«Конечно, переживаю за ЦСКА. Мне очень важно, чтобы они всегда были наверху. Пока есть моменты, которые являются проблемой времени. Нужно наиграть то, что хочет главный тренер. Нужно, чтобы все футболисты вписались. Работа идёт. «Локомотив» забуксовал, у меня тоже нет этому объяснения. То, что лежит на поверхности, не всегда является таким на самом деле. Жду в ЦСКА хорошего форварда, который будет забивать. А в обороне — более чёткой работы игроков. Есть ребята, которые могут составить хорошую четвёрку защитников. Пока Игдисамов в поиске», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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