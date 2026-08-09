«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Атлетико» благодаря дублю Мармуша

Завершился контрольный матч между английским «Манчестер Сити» и испанским «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Сеул Стэдиум» в Сеуле, Южная Корея. «Горожане» одержали волевую победу со счётом 3:1.

На 43-й минуте первый гол в матче забил защитник «Атлетико» Хорхе Домингес. Полузащитник «горожан» Омар Мармуш сравнял счёт на 57-й минуте, а спустя две минуты вывел команду вперёд. Защитник Райан Аит-Нури забил третий мяч в ворота мадридской команды на 90-й минуте.

«Манчестер Сити» завершил сезон‑2025/2026 на второй строчке турнирной таблицы английской Премьер‑лиги. Команда заработала 78 очков в 38 играх. Победителем чемпионата Англии стал лондонский «Арсенал» с 85 очками. Мадридский «Атлетико» в минувшем сезоне Ла Лиги расположился на четвёртой строчке таблицы. Команда набрала 69 очков в 38 матчах. Победителем испанского чемпионата стала «Барселона» с 94 очками.