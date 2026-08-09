«Ливерпуль» — «Монако»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 9 августа, состоится товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встретятся английский «Ливерпуль» и французский «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Вирц, Собослаи, Исак, Гакпо, Цимикас, Фримпонг, Гравенберх, Кумас, Ндукве.

«Монако»: Градецки, Вандерсон, Дайер, Сане, Назиньо, Кабрал, Камара, Детурбе, Головин, Аблин, Биерет.

Ранее «Ливерпуль» уступил в товарищеском матче английскому «Лидсу» (2:4). Встреча состоялась в воскресенье, 2 августа. «Монако» в конце июля сыграл вничью с бельгийским «Серкль Брюгге» (2:2) и проиграл португальскому «Спортингу» (0:2), а в четверг, 6 августа, клуб французской Лиги 1 одержал победу в контрольном матче с испанским «Хетафе» (1:0).