Агент Кузьмичёв рассказал о несостоявшемся переходе Батракова в «ПСЖ»

Владимир Кузьмичёв, доверенное лицо агента Вадима Шпинёва, представляющего интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном рассказал о несостоявшемся переходе футболиста в «ПСЖ».

Арустамян: «ПСЖ».Помню начало июня и конец мая: вот-вот уже всё, буквально билет осталось выбрать, как лететь в Париж? С пересадкой в Стамбуле или в Ереване? Только это осталось выбрать — и всё. Но вот что говорил Тимур Гурцкая по этому поводу: «Немножко задурил голову всем этот некий болгарский агент, который был в сделке. «Локомотив» нанял болгарского агента, который им обещал точно железно, что сделка пройдёт». Что за история с «ПСЖ»? Что там было?

Кузьмичёв: Слушай, сложно сказать, потому что на тот момент когда эта активная тема муссировалась, бай-аут ещё не вступил в свои действия. Да, он вступал в силу с 1 июля этого года. Естественно, клуб [«Локомотив»] сообщил, что они вступили в переговоры.

Арустамян: То есть переговоры были? Официальные?

Кузьмичёв: Опять же, со слов менеджмента «Локомотива», что они разговаривают, им нужно время, потому что у них есть возможность за бóльшую сумму продать, чем прописано, потому что время позволяло. Поэтому была чёткая договорённость, что они ведут переговоры. Через болгарина или кто-то там другой — я его даже не видел. Только так же, как и ты, слышал. И мы ждём, чем вся эта история закончится. Но у меня, честно говоря, немножко вызвало удивление. То есть в тот момент они не смогли договориться, наступает 1-е число, если мы говорим, что Кампуш заинтересован, нет ничего проще, присылаешь оффер — всё, мы договариваемся о личных условиях и поехали. После того, как эта шумиха прекратилась, наступило 1-е число — тишина. Не было контактов ни с нами со стороны «ПСЖ». И я так понимаю, что и в клуб никаких обращений после этого не было. То есть очень похоже на то, что слова этого болгарина, назовём его так, наверное, не совсем соответствовали действительности.

Иначе я не понимаю, почему «ПСЖ» не пришёл просто, то есть если они раньше говорили о других деньгах, наступило время, всё — приходи, плати. Поэтому, честно говоря, совершенно спокойно ждал, пока всё это разрешится, потому что знал, что наступит 1-е число, если на самом деле предметный интерес есть. Всё, тут даже с клубом уже разговаривать не надо. Мы уже вступаем в переговоры, договариваемся и едем покорять Париж.

Арустамян: А ты лично контактировал с кем-то из «ПСЖ»?

Кузьмичёв: Нет, не было контактов.

Арустамян: То есть все вы ждали, когда «Локомотив» договорится?

Кузьмичёв: Ну, предположим, даже если бы на меня вышел, условно, Кампуш или кто-то из его отдела, я чётко бы сказал, если у них вдруг не было бы этой информации: «Ребята, конечно, вы можете договариваться [с «Локомотивом»], но если у вас есть серьёзный интерес, пожалуйста, приходите 1-го числа — и сделка будет закрыта».

Арустамян: То есть ни звонков, ни сообщений, ничего не было?

Кузьмичёв: Нет. От каких-то посредников ещё, не от болгарских, от других, было очень много, но никаких авторизаций от «ПСЖ» ни один посредник не получал. Соответственно, не было смысла с ними дальше продолжать эти беседы, — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».