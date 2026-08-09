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Александр Мостовой назвал преимущество «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Александр Мостовой назвал преимущество «Спартака» в матче с «Краснодаром»
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Краснодаром» в рамках 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 9 августа, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Видим, что по игре сейчас превосходит «Спартак». Но часто бывает так, что ты можешь играть хорошо, а после одной атаки соперника смотришь на табло и проигрываешь. Всякое может произойти — это футбол. За счёт домашнего поля, воодушевлённых болельщиков, команда и результаты на подъёме — 55 на 45 в пользу «Спартака». Непонятно, будет ли играть Кордоба. С другой стороны, мы видели, как тяжело было «Спартаку» с «Ахматом». Если бы не подарок вратаря соперника, счёт был бы 1:1», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Перед очным матчем «Спартак» и «Краснодар» занимают второе и третье места в турнирной таблице РПЛ. У обоих клубов максимум набранных очков, по шесть в двух турах.

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