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Локомотив — ЦСКА, результат матча 9 августа 2026, счет 1:0, 16-й тур женской Суперлиги 2026

«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 16-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена — Локомотив» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Анна Куркина. Победу со счётом 1:0 праздновали железнодорожники.

Россия — Суперлига (ж) . 16-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА (ж)
Москва
1:0 Соловьёва – 18'    

Единственный гол в матче на счету Анны Соловьёвой. Защитница «Локомотива» отличилась на 18-й минуте.

После 14 игр чемпионата России «Локомотив» набрал 27 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. ЦСКА располагается на второй строчке, в активе команды 37 очков после 15 встреч. На первом месте располагается «Зенит» (38).

Календарь матчей женской Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица женской Суперлиги сезона-2026
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