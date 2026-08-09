«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 16-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена — Локомотив» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Анна Куркина. Победу со счётом 1:0 праздновали железнодорожники.

Единственный гол в матче на счету Анны Соловьёвой. Защитница «Локомотива» отличилась на 18-й минуте.

После 14 игр чемпионата России «Локомотив» набрал 27 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. ЦСКА располагается на второй строчке, в активе команды 37 очков после 15 встреч. На первом месте располагается «Зенит» (38).