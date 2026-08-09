«Динамо» М победило «Динамо» Мх в РПЛ, команды забили четыре гола после 76-й минуты

Завершился матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 между московским «Динамо» и махачкалинским. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда. Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

На 77-й минуте полузащитник Тимофей Маринкин вывел хозяев поля вперёд. На 79-й минуте защитник Дмитрий Скопинцев удвоил преимущество москвичей. На 81-й минуте нападающий махачкалинцев Гамид Агаларов отыграл один мяч. На 90+3-й минуте полузащитник Антон Миранчук установил окончательный счёт — 3:1.

Московское «Динамо» довело количество набранных в сезоне очков до четырёх и поднялось на восьмое место в турнирной таблице. Клуб из столицы Дагестана впервые потерял очки в чемпионате и остался на пятой строчке с шестью очками в трёх играх.