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Динамо Москва — Динамо Махачкала: результат матча 9 августа 2026, счет 3:1, 3-й тур РПЛ 2026/2027

«Динамо» М победило «Динамо» Мх в РПЛ, команды забили четыре гола после 76-й минуты
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Завершился матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 между московским «Динамо» и махачкалинским. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда. Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маринкин – 77'     2:0 Скопинцев – 79'     2:1 Агаларов – 81'     3:1 Миранчук – 90+3'    

На 77-й минуте полузащитник Тимофей Маринкин вывел хозяев поля вперёд. На 79-й минуте защитник Дмитрий Скопинцев удвоил преимущество москвичей. На 81-й минуте нападающий махачкалинцев Гамид Агаларов отыграл один мяч. На 90+3-й минуте полузащитник Антон Миранчук установил окончательный счёт — 3:1.

Московское «Динамо» довело количество набранных в сезоне очков до четырёх и поднялось на восьмое место в турнирной таблице. Клуб из столицы Дагестана впервые потерял очки в чемпионате и остался на пятой строчке с шестью очками в трёх играх.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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