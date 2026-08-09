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На матч 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» проданы все билеты

На матч 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» проданы все билеты
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Пресс-служба московского «Спартака» в телеграм-канале сообщила о первом солд‑ауте сезона — матч с «Краснодаром» пройдёт при полных трибунах. Игра 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги состоится сегодня, 9 августа, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед этой встречей «Спартак» с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» также с шестью очками находится на третьем месте.

В следующем туре красно-белые 16 августа сыграют с «Балтикой» на выезде, а «быки» 15 августа дома примут «Ахмат».

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