На матч 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» проданы все билеты

Пресс-служба московского «Спартака» в телеграм-канале сообщила о первом солд‑ауте сезона — матч с «Краснодаром» пройдёт при полных трибунах. Игра 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги состоится сегодня, 9 августа, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Перед этой встречей «Спартак» с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» также с шестью очками находится на третьем месте.

В следующем туре красно-белые 16 августа сыграют с «Балтикой» на выезде, а «быки» 15 августа дома примут «Ахмат».