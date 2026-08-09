15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Монако: Александер Исак вывел мерсисайдцев вперёд на 16-й минуте товарищеского матча, 9 августа 2026

«Ливерпуль» — «Монако»: Александер Исак вывел мерсисайдцев вперёд на 16-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречаются английский «Ливерпуль» и французский «Монако». На момент написания новости мерсисайдцы ведут в счёте 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 августа 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
2-й тайм
2 : 2
Монако
Монако, Монако
1:0 Исак – 16'     2:0 Вирц – 29'     2:1 Головин – 44'     2:2 Биерет – 56'    

На 16-й минуте счёт открыл полузащитник «Ливерпуля» Александер Исак.

Ранее «Ливерпуль» уступил в товарищеском матче английскому «Лидсу» (2:4). Встреча состоялась в воскресенье, 2 августа. «Монако» в конце июля сыграл вничью с бельгийским «Серкль Брюгге» (2:2) и проиграл португальскому «Спортингу» (0:2), а в четверг, 6 августа, клуб французской Лиги 1 одержал победу в контрольном матче с испанским «Хетафе» (1:0).

Материалы по теме
«Барса» отдаёт игроков «Ливерпулю» и «ПСЖ», топ-покупка «Арсенала». Трансферы и слухи дня
«Барса» отдаёт игроков «Ливерпулю» и «ПСЖ», топ-покупка «Арсенала». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android