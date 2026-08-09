«Ливерпуль» — «Монако»: Александер Исак вывел мерсисайдцев вперёд на 16-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречаются английский «Ливерпуль» и французский «Монако». На момент написания новости мерсисайдцы ведут в счёте 1:0.

На 16-й минуте счёт открыл полузащитник «Ливерпуля» Александер Исак.

Ранее «Ливерпуль» уступил в товарищеском матче английскому «Лидсу» (2:4). Встреча состоялась в воскресенье, 2 августа. «Монако» в конце июля сыграл вничью с бельгийским «Серкль Брюгге» (2:2) и проиграл португальскому «Спортингу» (0:2), а в четверг, 6 августа, клуб французской Лиги 1 одержал победу в контрольном матче с испанским «Хетафе» (1:0).