«Челси» ушёл от поражения в товарищеском матче с клубом «Джохор Дарул Тазим» из Малайзии
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Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027 между английским «Челси» и «Джохор Дарул Тазим» из Малайзии. Команды играли на стадионе «Султан Ибрахим» в Малайзии. Встреча завершилась результативной ничьей — 3:3.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 августа 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Джохор Дарул Тазим
Джохор-Бару, Малайзия
Окончен
3 : 3
Челси
Лондон, Англия
1:0 Айман – 15' 1:1 Делап – 43' 1:2 Делап – 62' 2:2 Аррибас – 65' 3:2 Бергсон – 86' 3:3 Глаудер – 89'
На 15-й минуте полузащитник Ариф Айман вывел хозяев поля вперёд. На 43-й минуте нападающий «Челси» Лиам Делап реализовал пенальти. На 62-й минуте Делап вновь отличился с пенальти. На 65-й минуте нападающий Оскар Аррибас забил второй гол «Джохор Дарул Тазим». На 87-й минуте бразилец Бергсон забил третий мяч хозяев поля. На 89-й минуте лондонцы ушли от поражения благодаря автоголу защитника Антонио Глаудера.
Днём ранее «Челси» встречался с итальянским «Миланом». Игра завершилась разгромной победой англичан (3:0).
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