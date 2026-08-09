15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джохор Дарул Тазим — Челси: результат матча 9 августа 2026, счет 3:3, товарищеский матч

«Челси» ушёл от поражения в товарищеском матче с клубом «Джохор Дарул Тазим» из Малайзии
Комментарии

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027 между английским «Челси» и «Джохор Дарул Тазим» из Малайзии. Команды играли на стадионе «Султан Ибрахим» в Малайзии. Встреча завершилась результативной ничьей — 3:3.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 августа 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Джохор Дарул Тазим
Джохор-Бару, Малайзия
Окончен
3 : 3
Челси
Лондон, Англия
1:0 Айман – 15'     1:1 Делап – 43'     1:2 Делап – 62'     2:2 Аррибас – 65'     3:2 Бергсон – 86'     3:3 Глаудер – 89'    

На 15-й минуте полузащитник Ариф Айман вывел хозяев поля вперёд. На 43-й минуте нападающий «Челси» Лиам Делап реализовал пенальти. На 62-й минуте Делап вновь отличился с пенальти. На 65-й минуте нападающий Оскар Аррибас забил второй гол «Джохор Дарул Тазим». На 87-й минуте бразилец Бергсон забил третий мяч хозяев поля. На 89-й минуте лондонцы ушли от поражения благодаря автоголу защитника Антонио Глаудера.

Днём ранее «Челси» встречался с итальянским «Миланом». Игра завершилась разгромной победой англичан (3:0).

Материалы по теме
Два новичка «Ювентуса», «Челси» взял Барко, путаница в саге ЦСКА. Трансферы и слухи дня
Два новичка «Ювентуса», «Челси» взял Барко, путаница в саге ЦСКА. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android