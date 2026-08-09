«Челси» ушёл от поражения в товарищеском матче с клубом «Джохор Дарул Тазим» из Малайзии

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027 между английским «Челси» и «Джохор Дарул Тазим» из Малайзии. Команды играли на стадионе «Султан Ибрахим» в Малайзии. Встреча завершилась результативной ничьей — 3:3.

На 15-й минуте полузащитник Ариф Айман вывел хозяев поля вперёд. На 43-й минуте нападающий «Челси» Лиам Делап реализовал пенальти. На 62-й минуте Делап вновь отличился с пенальти. На 65-й минуте нападающий Оскар Аррибас забил второй гол «Джохор Дарул Тазим». На 87-й минуте бразилец Бергсон забил третий мяч хозяев поля. На 89-й минуте лондонцы ушли от поражения благодаря автоголу защитника Антонио Глаудера.

Днём ранее «Челси» встречался с итальянским «Миланом». Игра завершилась разгромной победой англичан (3:0).