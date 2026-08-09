«Рубин» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ — 2026/2027

Сегодня, 9 августа, состоится матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступит Павел Кукуян из Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Рожков, Арройо, Вуячич, Мальдонадо, Сааведра, Самошников, Ходжа, Безруков, Грипши.

«Оренбург»: Овсянников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Голыбин, Куль, Гузина.

Перед этой игрой «Рубин» с тремя очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Оренбург» также с тремя очками находится на 10-м месте.

В следующем туре казанцы 15 августа сыграют на выезде с «Ростовом», а оренбуржцы 14 августа дома примут московский «Локомотив».