«Ливерпуль» — «Монако»: Флориан Вирц забил гол на 29-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречаются английский «Ливерпуль» и «Монако». На момент написания новости мерсисайдцы ведут 2:0.

Полузащитник английской команды Флориан Вирц забил гол на 29-й минуте. Ранее, на 16-й минуте, счёт открыл полузащитник «Ливерпуля» Александер Исак.

В предыдущем матче «Ливерпуль» уступил «Лидсу» (2:4). Встреча состоялась в воскресенье, 2 августа. «Монако» в конце июля сыграл вничью с бельгийским «Серкль Брюгге» (2:2) и проиграл португальскому «Спортингу» (0:2), а в четверг, 6 августа, клуб французской Лиги 1 одержал победу в контрольном матче с испанским «Хетафе» (1:0).