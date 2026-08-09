Тренер «Динамо» Мх Евсеев: можно играть красиво, а потом оказаться в другой лиге

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:3).

«Нас сегодня остудили. Нормально переносим. Понятно, что многие игроки Махачкалы, как любят говорить, из Второй лиги — у них, может, это впервые. Но чувства хорошие. Никаких шапкозакидательских настроений не видели. Обычно на чемпионов настраиваются так. А нам что? Забрались туда. Мы понимаем наше место. Но хотим своей игрой заслужить и очки, и чтобы болельщики ходили на наши игры — как домашние, так и выездные. Результат — это главное. Можно играть красиво, но потом можно играть в другой лиге и с другим тренером, наверное», — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московское «Динамо» довело количество набранных в сезоне очков до четырёх и поднялось на восьмое место в турнирной таблице. Клуб из столицы Дагестана впервые потерял очки в чемпионате и остался на пятой строчке с шестью очками в трёх играх.