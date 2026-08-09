«Рубин» — «Оренбург»: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором играют казанский «Рубин» и «Оренбург». Встреча проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступает Павел Кукуян из Сочи. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Рубин» с тремя очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Оренбург» также с тремя очками находится на 10-м месте.

В следующем туре казанцы 15 августа сыграют на выезде с «Ростовом», а оренбуржцы 14 августа дома примут московский «Локомотив».