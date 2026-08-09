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«Можно серьёзно влететь». Генич высказался перед матчем «Спартак» — «Краснодар» в РПЛ

«Можно серьёзно влететь». Генич высказался перед матчем «Спартак» — «Краснодар» в РПЛ
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Российский комментатор Константин Генич высказался перед матчем 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не дать «Спартаку» разбежаться. Как мне кажется, если «Краснодар» ввяжется в открытый футбол… «Спартак» сейчас в таком состоянии, что он накажет. Ни как «Ахмат», ни как «Рубин», не удалится, а действительно «Краснодару» будет тяжело. Там ожидается аншлаг в 40 тыс.

Весной «Краснодар» выиграл 2:1, мы помним, как им было тяжело в первом тайме. «Спартак» имел подавляющее преимущество, забил. Потом «Краснодар» сравнял счёт с пенальти и во втором тайме, уже в равном футболе, Жубал забил в самой концовке. Там «Краснодару» повезло. Посмотрим, как будет сейчас.

«Спартак» сейчас очень хорош. Если «Краснодар» ввяжется в открытый футбол, можно серьёзно влететь», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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