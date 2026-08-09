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Велес — Ленинградец: результат матча 9 августа, счет 2:1, 5-й тур Первой лиги — 2026/2027

«Велес» обыграл «Ленинградец» в 5-м туре Первой лиги
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Завершён матч 5-го тура Лиги Pari, в котором играли московский «Велес» и «Ленинградец» из Ленинградской области. После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу «Велеса». Встреча состоялась на стадионе «Авангард» в Домодедове. В качестве главного арбитра выступил Антон Анопа из Благовещенска.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
2 : 1
Ленинградец
Ленинградская область
1:0 Смирнов – 53'     2:0 Галкин – 58'     2:1 Бачинский – 90+3'    

Олег Смирнов на 53-й минуте вывел «Велес» вперёд, а Владислав Галкин на 58-й минуте удвоил преимущество команды. Максим Бачинский на 90+3-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Велес» с 12 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, «Ленинградец» с четырьмя очками находится на 15-м месте.

В следующем туре «Велес» 15 августа на выезде встретится со «СКА-Хабаровск», «Ленинградец» в тот же день примет тульский «Арсенал».

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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