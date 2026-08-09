«Велес» обыграл «Ленинградец» в 5-м туре Первой лиги

Завершён матч 5-го тура Лиги Pari, в котором играли московский «Велес» и «Ленинградец» из Ленинградской области. После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу «Велеса». Встреча состоялась на стадионе «Авангард» в Домодедове. В качестве главного арбитра выступил Антон Анопа из Благовещенска.

Олег Смирнов на 53-й минуте вывел «Велес» вперёд, а Владислав Галкин на 58-й минуте удвоил преимущество команды. Максим Бачинский на 90+3-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Велес» с 12 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, «Ленинградец» с четырьмя очками находится на 15-м месте.

В следующем туре «Велес» 15 августа на выезде встретится со «СКА-Хабаровск», «Ленинградец» в тот же день примет тульский «Арсенал».